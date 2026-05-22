Талалаев: «Балтике» не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги сезона для своей команды в Мир Российской Премьер-Лиге. Калининградцы финишировали на шестом месте в таблице.

«Мы показали рекордный результат в истории клуба в Премьер‑Лиге. Это итог сезона. Но такой требовательный тренер, как я, никогда не бывает доволен. Нам не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения. Можно сказать, что до середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры. После — хотелось бы большего. В особенности в самой концовке, когда мы потерпели четыре поражения подряд», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».