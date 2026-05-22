Шоу на поле, чемпионские сигары и десятки титулов: главные фото карьеры Гвардиолы в «Сити»

Официальный сайт английского «Манчестер Сити» сообщил о том, что главный тренер Хосеп Гвардиола покинет клуб после завершения сезона.

«Несмотря на уход с поста главного тренера «Манчестер Сити», Пеп продолжит сотрудничество с City Football Group, заняв должность глобального посла. В этой роли он будет оказывать технические консультации клубам группы, работая над конкретными проектами и сотрудничеством», — написано в сообщении клуба.

Лучшие кадры карьеры Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» — в фотоподборке «Чемпионата».

В этом сезоне Гвардиола стал трёхкратным обладателем Кубка Англии. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии.

По разу «Сити» одерживал победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА. Гвардиола возглавлял английский клуб с лета 2016 года.