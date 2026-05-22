Гарри Кейн отреагировал на попадание в состав сборной Англии на ЧМ-2026

Нападающий немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказался о попадании в состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Для 32-летнего Кейна это будет третий подобный турнир.

«Невероятно горжусь тем, что еду на очередной чемпионат мира. Никогда не принимаю такие моменты как должное — это то, о чём мечтаешь с детства. С нетерпением жду, когда выйду на поле!» — написал Кейн в социальной сети Х.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Прошлый турнир в Катаре в 2022 году выиграла Аргентина.