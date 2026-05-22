В «Манчестер Сити» высказались об уходе Хосепа Гвардиолы

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак высказался об уходе тренера Хосепа Гвардиолы из клуба после завершения сезона.

«За последние 10 лет честность и доверие стали основой, на которой мы вместе с Пепом преодолевали каждую ситуацию, всегда понимая, что вместе мы сможем найти правильное решение. Сегодня правильным решением для Пепа является завершение его пути в качестве тренера «Манчестер Сити».

Бывали моменты, когда он мог остановиться и этого было бы достаточно. Но каким-то образом Пеп всегда находил новые силы и двигался вперёд, находя разные и новаторские способы продолжать побеждать и добиваться успеха. В результате у клуба есть десятилетие воспоминаний и успехов, за которые он будет вечно благодарен, и более того, эволюция, которую невозможно отменить.

Уникальный подход, который он привносит в свою тренерскую работу, позволил ему постоянно бросать вызов общепринятым истинам нашей игры. Именно поэтому за последние 10 лет он не только сделал «Манчестер Сити» лучше, но и сам футбол лучше», — приводит слова Аль-Мубарака официальный сайт «Манчестер Сити».