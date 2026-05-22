Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мечтать не запрещено». Тухель — о шансах сборной Англии на успех на ЧМ-2026

«Мечтать не запрещено». Тухель — о шансах сборной Англии на успех на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о шансах команды на успех на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, мечтать не запрещено. Я могу позволить себе помечтать об этом немного в течение дня — а потом быстро возвращаюсь к реальности и разбиваю цель на этапы. С самого первого сбора мы были настроены однозначно: давайте постараемся выиграть. Если энергия и самоотдача на должном уровне, если есть командный дух — болельщики это увидят. В то же время мы чётко понимали: нужно играть с азартом. Цель ясна, но важно разбивать путь на этапы: сначала — сбор, затем — групповой этап», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Материалы по теме
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android