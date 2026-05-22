«Мечтать не запрещено». Тухель — о шансах сборной Англии на успех на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о шансах команды на успех на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Честно говоря, мечтать не запрещено. Я могу позволить себе помечтать об этом немного в течение дня — а потом быстро возвращаюсь к реальности и разбиваю цель на этапы. С самого первого сбора мы были настроены однозначно: давайте постараемся выиграть. Если энергия и самоотдача на должном уровне, если есть командный дух — болельщики это увидят. В то же время мы чётко понимали: нужно играть с азартом. Цель ясна, но важно разбивать путь на этапы: сначала — сбор, затем — групповой этап», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.