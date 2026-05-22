Определено время начала женского Суперкубка России «Спартак» — ЦСКА

Женские московские «Спартак» и ЦСКА начнут матч за Суперкубок России 13 июня в 13:30 по московскому времени. Об этом сообщил телеграм-канал Суперлиги.

В матче за трофей впервые встретятся чемпион Суперлиги минувшего сезона «Спартак» и действующий обладатель Кубка России ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Это будет шестой розыгрыш Суперкубка России среди женских команд. Ранее по два раза обладателями Суперкубка стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит», ещё один трофей на счету ЦСКА.

В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России со счётом 3:0.