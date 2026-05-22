«Надеемся, это лучший состав игроков». Тухель — о сборной Англии на предстоящем ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал принципы формирования состава команды для участия в чемпионате мира 2026 года. Сегодня, 22 мая, сборная Англии объявила состав игроков на предстоящий турнир.

«Мы надеемся, что это лучший состав игроков. С первого дня мы говорили, что формируем лучший состав, а не обязательно самый талантливый. Команда в центре внимания, и именно это стало главным критерием при отборе игроков. Такими были наши рассуждения, когда мы ставили перед собой высокие цели.

Было несколько потрясающих разговоров по телефону и много обратной связи. Приятно было видеть, насколько эмоционально игроки воспринимают вызов в сборную — даже те, кто уже участвовал в турнирах раньше. С каждым телефонным разговором я всё больше убеждался, что мы сделали правильный выбор.

При выборе игрока всё взаимосвязано. Что игрок сделал для нас? Привносит ли он что‑то особенное? Очень большое значение имело то, как игроки проявили себя. Мы внимательно наблюдали и отслеживали их действия. Конечно, важна и игра за клуб, но не менее важно то, как они проявили себя на сборах», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.