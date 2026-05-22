Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Сандро Шварц подписал контракт с московским «Динамо» до 2029 года

Немецкий специалист Сандро Шварц подписал с московским «Динамо» контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года. Он приступит к работе с командой на летних сборах. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что вместе со Шварцем тренерский штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут.

«47-летний тренер ранее возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда показывала яркий, атакующий футбол и впервые за 14 лет завоевала бронзовые медали чемпионата России, а также дошла до финала Кубка страны. Также при Сандро в главной команде заиграли Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Александр Кутицкий и Арсен Захарян.

После отъезда из России Шварц почти год отработал в качестве главного тренера берлинской «Герты», а потом два года руководил «Нью-Йорк Ред Буллз», который в 2024 году вывел в финал Кубка МЛС.

Желаем Сандро успехов во главе «Динамо» и достижения наших общих целей!» — написано в сообщении клуба.

