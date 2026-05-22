Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько денег получит победитель Суперфинала Кубка России

Стало известно, сколько денег получит победитель Суперфинала Кубка России
Комментарии

Объявлены суммы призовых для участников Суперфинала Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026. Так, победитель решающего матча заработает 113 млн рублей в виде призовых выплат за результат в турнире. Проигравший в Суперфинале, серебряный призёр, получит 37,8 млн рублей.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В воскресенье, 24 мая, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Ранее в финале Пути регионов «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счётом 1:0. В финале Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей оказался сильнее московского «Динамо» — 0:0, 6:5 пен.

Аршавин объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом Суперфинала Кубка России
