Главная Футбол Новости

Северная трибуна «Этихада» будет названа в честь Хосепа Гвардиолы

Северная трибуна домашнего стадиона «Манчестер Сити» — «Этихада» — будет названа в честь тренера клуба Хосепа Гвардиолы, сообщает официальный сайт «горожан». Также сегодня, 22 мая, было официально объявлено, что специалист покинет клуб после завершения сезона.

Северная трибуна впервые будет полностью открыта к заключительной игре главного тренера клуба — последнему матчу сезона с «Астон Виллой» в воскресенье, 24 мая.

Гвардиола является трёхкратным обладателем Кубка Англии. Шесть раз он выигрывал с командой английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца становились обладателями Суперкубка Англии.

Кроме того, под руководством Гвардиолы «Сити» одержал победы в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира ФИФА. Гвардиола возглавляет клуб с лета 2016 года.

За тур до конца английского чемпионата сезона-2025/2026 команда с 78 очками располагается на второй строчке. Лондонский «Арсенал» занимает первое место с 82 очками и стал чемпионом Англии.

