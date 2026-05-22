Роман Павлюченко сравнил нынешнее поколение российских нападающих с плеядой 2000-х

Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко сравнил нынешнее поколение отечественных нападающих с форвардами, выступавшими в 2000-е годы. Он считает, что атакующие игроки его времени было гораздо сильнее современников.

«Если сравнивать с нашим поколением, у нас были Погребняк, Кержаков, Сычёв, Булыкин. Был очень большой выбор. Сегодняшний выбор не так велик. Раньше группа атаки была намного сильнее. Хотя сегодня у нас тоже есть нападающие, которые забивают. Те же Тюкавин, Воробьёв. Однако наше поколение было всё равно сильнее», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.