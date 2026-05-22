Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам бело-голубых после своего назначения.

«Я очень рад видеть вас снова. Потому что наша история ещё не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний — но теперь мы должны смотреть вперёд, чтобы вместе пережить ещё больше отличных моментов. Удачи, «Динамо», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Немецкий специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году. Всего при тренере «Динамо» провело 57 матчей во всех турнирах, в которых одержало 32 победы.

По данным СМИ, Шварц будет получать в «Динамо» около € 2,4 млн в год. Изначально он рассчитывал на сумму в € 3 млн, но клубу в процессе переговоров удалось снизить эту цифру.

