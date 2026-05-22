Флик отреагировал на объявление об уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем уходе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы из английского «Манчестер Сити» после окончания сезона.

«Провести 10 лет в клубе уровня «Манчестер Сити» — это невероятно. Я всегда говорил, что он лучший в мире, и он это доказал», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны» в социальной сети Х.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), победа в Лиге чемпионов (2022/2023) и другие.