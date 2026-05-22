Павлюченко предположил, с чем связана низкая результативность Ливая Гарсии в «Спартаке»

Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко высказался о низкой результативности форварда «Спартака» Ливая Гарсии. За 32 матча в сезоне-2025/2026 он забил лишь семь голов.

«Может быть, не нашёл свою команду. Такое бывает в футболе. Тебя покупают за большие деньги, но попадаешь не в свою команду. У меня была похожая ситуация. Когда Билялетдинов перешёл из «Эвертона» в «Спартак», я перешёл в «Локомотив». Казалось бы, надо было наоборот (смеётся). Да, я провёл три сезона в «Локомотиве», выиграл Кубок России, мы боролись за призовые места, но в душе я красно-белый. Я не смог полюбить «Локомотив», чтобы он стал моим родным. Да, большой клуб, хорошие футболисты, есть отличный стадион, болельщики — только играй в футбол. Однако в душе я не локомотивец. Не смог за три года полюбить эту команду, хотя отдавал всего себя. Может быть, так же у Гарсии. Просто попал не в свою команду, не к своему тренеру», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.