Абаскаль поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Краснодар» в Суперфинале Кубка России

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между московским клубом и «Краснодаром». Команды сыграют в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Испанский специалист пожелал своей команде всего наилучшего в этом матче.

«Конечно, я буду следить за Суперфиналом Кубка России, как и за каждым матчем РПЛ. Мне нравится быть в курсе каждой игры. Я желаю «Спартаку» всего наилучшего в игре с «Краснодаром». Думаю, матч будет открытым, но в то же время очень напряжённым», — сказал Абаскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.