Винисиус Жуниор пропустит матч «Реала» с «Атлетиком» ради подготовки к ЧМ — The Touchline

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пропустит заключительный матч Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Как сообщает The Touchline в соцсети Х, 25-летний футболист получил разрешение от тренерского штаба клуба покинуть команду и отправиться в Бразилию, чтобы присоединиться к национальной сборной перед чемпионатом мира.

В этом сезоне Винисиус провёл 53 матча за «Реал», в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Сборная Бразилии попала в группу C, где ей предстоит встретиться с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.