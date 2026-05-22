Роман Павлюченко: Угальде забивной — просто забивает нечасто

Известный российский экс-футболист Роман Павлюченко оценил форварда «Спартака» Манфреда Угальде. В нынешнем сезоне Угальде провёл 29 матчей в рамках Мир РПЛ и забил пять голов.

«Он резкий, может обыграть и убежать. Я бы не сказал, что не забивной. Угальде забивной, просто делает не так часто. У него бывает какой-то период, когда он забивает-забивает, а потом бах — долгий период без голов. С чем связано? Тяжело сказать. Надо находиться в команде и знать человека. Как нападающий он мне нравится. Не могу сказать, что он выпадает из игры. Угальде делает много работы, всегда опасен в штрафной. Этот человек умеет создавать моменты, может забить какой-то нереальный гол. При этом он достаточно много играет в основном составе», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в € 14 млн. Ранее Манфред выступал за нидерландский «Твенте».