Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Капитан «Балтики» Мендель: аппетит пришёл во время еды, хотели в тройку попасть

Полузащитник и капитан «Балтики» Андрей Мендель подытожил сезон-2025/2026 для калининградской команды.

— «Балтика» почти до самых последних туров боролась за топ-3. Но в начале сезона, наверное, никто таких результатов не ожидал.
— И для нас это тоже было бы откровением в начале сезона. Но аппетит пришёл во время еды. Сезон сложился так. Мы старались бороться до конца. Хотели в тройку попасть и в пятёрке остаться. Но всё равно результат показали достойный, — приводит слова Менделя Legalbet.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице. Калининградцы отстали от «Зенита», ставшего чемпионом, на 22 очка. На счету Менделя 15 матчей в РПЛ в прошедшем сезоне, также футболист сыграл в двух матчах Фонбет Кубка России.

