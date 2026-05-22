Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот поздравил «Арсенал» с чемпионством в Премьер-лиге

Арне Слот поздравил «Арсенал» с чемпионством в Премьер-лиге
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поздравил лондонский «Арсенал» с завоеванием титула чемпиона Премьер-лиги. «Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.

«Я поздравляю «Арсенал» с победой в Премьер-лиге. Микель и его персонал проделали огромную работу. Но они стали совсем другим чемпионом, нежели в прошлый раз. Это первый раз за 30 лет, когда 40% голов забито со стандартных положений! Луис Энрике сказал, что они лучшие без мяча в нашей лиге — и я согласен», — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

«Ливерпуль» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ и пока не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА, однако вероятность этого высока, даже если мерсисайдцы потерпят поражение в последнем туре чемпионата.

Материалы по теме
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android