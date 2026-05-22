Арне Слот поздравил «Арсенал» с чемпионством в Премьер-лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поздравил лондонский «Арсенал» с завоеванием титула чемпиона Премьер-лиги. «Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.

«Я поздравляю «Арсенал» с победой в Премьер-лиге. Микель и его персонал проделали огромную работу. Но они стали совсем другим чемпионом, нежели в прошлый раз. Это первый раз за 30 лет, когда 40% голов забито со стандартных положений! Луис Энрике сказал, что они лучшие без мяча в нашей лиге — и я согласен», — приводит слова Слота журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

«Ливерпуль» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ и пока не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов УЕФА, однако вероятность этого высока, даже если мерсисайдцы потерпят поражение в последнем туре чемпионата.