Гвардиола высказался о сотрудничестве с «Манчестер Сити» после ухода с поста тренера

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем, связанном с клубом. Ранее сообщалось, что Гвардиола займёт должность глобального посла City Football Group после ухода с поста главного тренера в конце сезона.

«Мы поговорили, и я сказал, что хотел бы остаться частью этого клуба, не в качестве тренера, я не буду принимать никаких решений, но буду представлять этот клуб и организацию. Мне бы хотелось оставаться частью этого клуба в другой роли. Не в качестве человека, принимающего ежедневные решения или находящегося в центре внимания, а за кулисами, я бы хотел быть частью этого процесса», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба в социальной сети Х.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.