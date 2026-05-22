Александр Ивлев прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост тренера «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера команды и поблагодарил Ролана Гусева за его работу в сложный для клуба период. В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах.

«При упоминании Сандро Шварца у всех динамовцев сразу всплывает в памяти яркая, самобытная, эмоциональная и дружная команда, которая впервые за долгое время завоевала медали и не добилась максимального успеха лишь из-за нефутбольных обстоятельств. За прошедшие годы Сандро и «Динамо» никогда не теряли связь, поддерживали и переживали друг за друга.

Однако нашим болельщикам важно понимать: назначение Сандро – это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплочённым и целеустремлённым коллективом. Шварц – опытный, адаптированный к РПЛ, компетентный и эмоционально вовлечённый специалист, который очень мотивирован именно работой в «Динамо». Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач. Мы желаем Сандро успехов!

Отдельно хотелось бы сказать от имени клуба слова благодарности в адрес Ролана Гусева. В сложный для «Динамо» момент Ролан Александрович проявил себя действительно как лидер, способный вести команду за собой и сумевший в сжатые сроки улучшить и игру, и общую атмосферу. Уверен, что Ролана Александровича ждёт хорошее тренерское будущее. В его лице в РПЛ появился ещё по-тренерски молодой, но уже отлично зарекомендовавший себя, перспективный специалист», — приводит слова Ивлева официальный сайт клуба.

