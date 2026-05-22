Определена символическая сборная Кубка России по итогам голосования болельщиков

Составлена символическая сборная Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал Кубка России.

Символическая сборная Кубка России сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков: Станислав Агкацев («Краснодар»), Мойзес (ЦСКА), Александер Джику («Спартак»), Кристофер Ву («Спартак»), Даниил Денисов («Спартак»), Маркиньос («Спартак»), Наиль Умяров («Спартак»), Пабло Солари («Спартак»), Эсекьель Барко («Спартак»), Манфред Угальде («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»).

В Суперфинале Кубка России сыграют московский «Спартак» и «Краснодар» 24 мая.