Состояние Лионеля Месси превысило $ 1 млрд — Bloomberg

Состояние нападающего клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси превысило отметку в $ 1 млрд, сообщает агенство Bloomberg.

С 2007 года футболист заработал более $ 700 млн на зарплатах и бонусах. Анализ Bloomberg указывает, что с учётом налогов, рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства его состояние превысило отметку в $ 1 млрд. Месси стал одним из самых богатых спортсменов мира, присоединившись к Криштиану Роналду, который оказался первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году.

Переезд в США способствовал достижению этой суммы. Гонорары от «Интер Майами», процент от телетрансляций, а также инвестиции в недвижимость и доходы от доли в аргентинской сети ресторанов сыграли важную роль в увеличении состояния Месси.

Финансовое положение «Интера Майами» стабильно улучшается. По данным Sportico, стоимость клуба выросла более чем на 20% за год и составила около $ 1,45 млрд. В данный момент «Интер Майами» является самой дорогой футбольной командой США и занимает 16-е место в мире, опережая такие клубы, как «Ньюкасл Юнайтед».