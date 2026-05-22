«Интер» и «Рома» готовят обмен игроками — La Gazzetta dello Sport

Клубы Серии А «Интер» и «Рома» рассматривают возможность обмена игроками. По информации La Gazzetta dello Sport, сделка может быть завершена в ближайшее время. «Интер» нацелился на 25-летнего центрального полузащитника «Ромы» Ману Коне, которого клуб из Рима оценивает в € 50 млн. Однако «нерадзурри» не готовы выплачивать такую сумму и предложили альтернативный вариант обмена.

В рамках сделки «Интер» готов предоставить 26-летнего хавбека Давиде Фраттези, стоимость которого составляет € 25 млн, а также денежную компенсацию. Общая стоимость сделки с «Ромой» составит € 50 млн, при этом по финансовым причинам два трансфера будут оформлены как отдельные сделки. Переговоры между клубами продолжаются.

По данным Transfermarkt, стоимость Ману Коне составляет € 50 млн, а Давиде Фраттези оценивается в € 22 млн.