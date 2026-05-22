Тюкавин обратился к Гусеву после его ухода из «Динамо»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин обратился к Ролану Гусеву после его увольнения из московского клуба. Вместо Гусева команду возглавил Сандро Шварц.

«Спасибо за всё, Саныч!» — написал Тюкавин в своём телеграм-канале.

В тренерском штабе «Динамо» Гусев трудился с лета 2023 года, изначально в качестве ассистента. Он дважды – весной-2025 и осенью-2025 – исполнял обязанности главного тренера команды, а в декабре 2025-го был утверждён в этой роли на весеннюю часть минувшего сезона.

В общей сложности под его непосредственным руководством команда провела 24 матча (12 побед, пять ничьих, семь поражений), играла в финале Пути РПЛ Кубка страны. В сезоне-2023/2024 команда при участии Гусева стала бронзовым призёром чемпионата России», — написано в сообщении клуба.