Пикущак: «Краснодару» хватит мотивации и сил в Суперфинале Кубка России со «Спартаком»

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «быки» сыграют с московским «Спартаком» 24 мая.

«У «Краснодара» будет дополнительная мотивация в матче со «Спартаком». Команда не взяла золото в РПЛ, так что будет настраиваться на победу в Кубке России. Думаю, «Краснодару» хватит и мотивации, и сил. Прошёл недельный цикл, должны быть свежими. Хотя у «Спартака» ситуация похожа — они не завоевали бронзу. Красно-белые хорошо выглядят последний месяц. Футбол у них красивый. Матч будет интересным», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.