Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Гвардиола — о Фергюсоне: уверен, для него «Сити» не «шумные соседи», а просто «соседи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон отправил ему сообщение, когда узнал об уходе испанца из клуба по окончании сезона.

«Один из самых больших комплиментов, которые я получил, — это сообщение от сэра Алекса Фергюсона два дня назад.

Он величайший в этой стране: его влияние, его время [в «Манчестер Юнайтед»] и многие, многие причины. Я почти уверен, что для сэра Алекса мы не «шумные соседи», мы — «соседи». Просто «соседи». И я рад, что он наблюдал за нами», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Горожане» объявили об уходе Гвардиолы с поста главного тренера команды сегодня, 22 мая.

