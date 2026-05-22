Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира — 2026

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира — 2026, это подтвердил главный тренер бундестим Юлиан Нагельсман.

«Да, я планирую это сделать [назначить Нойера основным вратарём сборной]. Все знают, какая аура окружает Ману. На мой взгляд, это правильное решение», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport Germany.

Помимо этого, специалист отметил, что данное решение удивило вратаря «Хоффенхайма» Оливера Бауманна. Нагельсман также похвалил Бауманна, назвав его исполнителем мирового уровня. Тренер признал, что решение вызвать Нойера в сборную повлекло за собой множество обсуждений, теперь же все дискуссии завершены.