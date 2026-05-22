Ланс — Ницца. Прямая трансляция
«Оренбург» объявил об уходе трёх футболистов
«Оренбург» объявил об уходе трёх футболистов, чьи арендные соглашения истекли. Команду покинули защитник парагвайской «Олимпии» Алексис Кантеро, хавбек тульского «Арсенала» Тигран Аванесян и нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи.

«Спасибо, парни! Завершились арендные соглашения у Алексиса Кантеро, Тиграна Аванесяна и Анаса Эль-Махрауи. Благодарим за вклад в решение клубных задач и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

Анас Эль-Махрауи провёл за «Оренбург» три матча и не совершил голевых действий. У Тиграна Аванесяна четыре выхода на поле, у Алексиса Кантеро – восемь, оба игрока также не набрали результативных баллов.

По итогам сезона «Оренбург» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда заработала 29 очков после 30 игр.

