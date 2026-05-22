Лапорта: «Реал» использует «Барселону», чтобы скрыть неудачи. Два года у них нет побед

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал высказывания главы мадридского «Реала» Флорентино Переса, который ранее подчеркнул коррупционную составляющую сотрудничества между сине-гранатовыми и бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой.

«Всё, что связано с делом Негрейры, которого на самом деле даже нет, — ложь. Я думаю, что они делают это, чтобы пустить пыль в глаза и отвлечь внимание от того факта, что они ничего не выигрывали уже два года. Они используют «Барселону», чтобы скрыть свои неудачи. Клуб всё ещё изучает эти заявления, чтобы ответить в соответствующем органе.

Они вложили много средств и до сих пор ничего не выиграли, в то время как мы продолжаем побеждать. Мы завоевали два чемпионских титула подряд, два Суперкубка и Кубок Испании», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

