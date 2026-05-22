Рашфорд объяснил, почему не упомянул «МЮ» в сообщении, посвящённом его вызову на ЧМ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», отреагировал на вызов в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года.

В своём аккаунте в социальной сети вингер написал: «Особое спасибо Унаи [Эмери], Ханси [Флику], «Астон Вилле», «Барселоне» и Англии за веру в меня, когда всё шло не лучшим образом».

После этого Рашфорд сделал новую публикацию в соцсетях, в которой объяснил, почему не упомянул «Манчестер Юнайтед» в предыдущем сообщении с благодарностями.

«Чтобы внести ясность в своё сообщение: это ни в коем случае не критика! Я болею за «Манчестер Юнайтед», и это остаётся правдой. Я выражал благодарность клубам и тренерам, с которыми работал последние 18 месяцев, они сыграли большую роль в моём вызове в сборную Англии», — написал Рашфорд.

Самые дорогие футболисты: