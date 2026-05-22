Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд объяснил, почему не упомянул «МЮ» в сообщении, посвящённом его вызову на ЧМ

Рашфорд объяснил, почему не упомянул «МЮ» в сообщении, посвящённом его вызову на ЧМ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», отреагировал на вызов в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года.

В своём аккаунте в социальной сети вингер написал: «Особое спасибо Унаи [Эмери], Ханси [Флику], «Астон Вилле», «Барселоне» и Англии за веру в меня, когда всё шло не лучшим образом».

После этого Рашфорд сделал новую публикацию в соцсетях, в которой объяснил, почему не упомянул «Манчестер Юнайтед» в предыдущем сообщении с благодарностями.

«Чтобы внести ясность в своё сообщение: это ни в коем случае не критика! Я болею за «Манчестер Юнайтед», и это остаётся правдой. Я выражал благодарность клубам и тренерам, с которыми работал последние 18 месяцев, они сыграли большую роль в моём вызове в сборную Англии», — написал Рашфорд.

Материалы по теме
«Был бы рад, если бы он остался с нами». Де Йонг — о Рашфорде

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android