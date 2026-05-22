Усман Дембеле рассказал, что не собирается уходить из «ПСЖ» в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о своём будущем в парижском клубе.

«Во-первых, у меня ещё два года по контракту, до 2028 года. И в клубе всё идёт очень хорошо, я отлично лажу со всеми, будь то персонал, игроки, президент… В следующем сезоне я буду на 100% предан команде.

Продление контракта? Посмотрим, предложит ли мне его «ПСЖ» (смеётся). Но нет, конечно, я счастлив в этом клубе и надеюсь, что так будет и дальше», – приводит слова Дембеле RMC Sport.

Нынешний обладатель «Золотого мяча» выступает за «ПСЖ» с 2023 года. В этом сезоне на счету французского форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.