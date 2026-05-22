Роналду, Леброн, Месси — в топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов года по версии Forbes

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», четвёртый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes, заработав за последние 12 месяцев около $ 300 млн до вычета налогов и комиссионных агентам. На второй строчке расположился мексиканский боксёр Сауль Альварес, заработавший $ 170 млн. Замкнул тройку лидеров аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси — $ 140 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года по версии Forbes:

Криштиану Роналду (футбол) — $ 300 млн. Сауль Альварес (бокс) — $ 170 млн. Лионель Месси (футбол) — $ 140 млн. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 137,8 млн. Сёхэй Отани (бейсбол) - $ 127,6 млн. Стефен Карри (баскетбол) — $ 124,7 млн. Джон Рам (гольф) — $ 107 млн. Карим Бензема (футбол) — $ 104 млн. Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 103,8 млн. Льюис Хэмилтон (автоспорт) — $ 100 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: