Роналду, Леброн, Месси — в топ-10 самых высокооплачиваемых атлетов года по версии Forbes
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», четвёртый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes, заработав за последние 12 месяцев около $ 300 млн до вычета налогов и комиссионных агентам. На второй строчке расположился мексиканский боксёр Сауль Альварес, заработавший $ 170 млн. Замкнул тройку лидеров аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси — $ 140 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года по версии Forbes:
- Криштиану Роналду (футбол) — $ 300 млн.
- Сауль Альварес (бокс) — $ 170 млн.
- Лионель Месси (футбол) — $ 140 млн.
- Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 137,8 млн.
- Сёхэй Отани (бейсбол) - $ 127,6 млн.
- Стефен Карри (баскетбол) — $ 124,7 млн.
- Джон Рам (гольф) — $ 107 млн.
- Карим Бензема (футбол) — $ 104 млн.
- Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 103,8 млн.
- Льюис Хэмилтон (автоспорт) — $ 100 млн.
