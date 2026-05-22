Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Роналду в шестой раз за 11 лет возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в шестой раз за 11 лет возглавил рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

В 2026 году общий заработок Роналду оценивается в $ 300 млн. Ранее португалец также возглавлял этот рейтинг в 2016-м ($ 88 млн), 2017-м ($ 93 млн), 2023-м ($ 136 млн), 2024 ($ 260 млн) и 2025-м ($ 275 млн).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Во время клубного сезона-2025/2026 футболист забил 30 голов и отдал пять голевых передач в 37 матчах. Помимо этого, португалец стал чемпионом Саудовской Аравии. Ранее форвард выигрывал английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Юнайтед», испанскую Ла Лигу с мадридским «Реалом» и итальянскую Серию А с «Ювентусом».

