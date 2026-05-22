Вратарь «Зенита» Адамов поделился мнением о конкуренции за чемпионство в РПЛ

Голкипер «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о конкуренции в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

— К концу первого круга казалось, что на титул претендуют сразу четыре команды, поскольку «Краснодар» и ЦСКА отделяли от «Зенита» и «Локомотива» всего три очка. Как себя ощущали в такой ситуации?

— Для болельщиков точно хорошо, когда в турнирной таблице такое происходит и есть сразу несколько претендентов на титул.

Могу даже себя в пример привести. Я давно интересуюсь Формулой‑1. Сейчас смотришь гонки — там один чемпион, причём с большим отрывом. Из‑за этого нет какого‑то сумасшедшего интереса к гонкам. Поэтому могу в какой‑то мере понять эмоции футбольных болельщиков в те годы, когда чемпион в РПЛ определялся заранее. Но вот уже три года подряд борьба идёт вплоть до последнего тура.

Что же касается ситуации с лидерством четырех команд после первого круга… Главное — весь сезон провести ровно, с минимальной потерей очков, пусть даже это постепенное движение, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».