Forbes: Роналду и Месси — в топ-3 самых высокооплачиваемых атлетов, Бензема — в топ-10

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду четвёртый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. За последние 12 месяцев португальский футболист заработал около $ 300 млн до вычета налогов и комиссионных агентам. Примерно $ 250 млн Роналду заработал по контракту с «Аль-Насром», ещё $ 65 млн — от рекламных соглашений, выступлений, лицензирования, продажи памятных вещей и других коммерческих проектов.

На третьем месте в списке самых высокооплачиваемых атлетов 2026 года расположился форвард и капитан «Интер Майами» Лионель Месси — $ 140 млн. Примерно $ 70 млн аргентинец заработал по контракту с клубом, ещё $ 70 млн составили доходы вне поля.

На восьмом месте находится нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема с доходом в $ 104 млн за последние 12 месяцев, из которых $ 100 млн — контракт с клубом, а ещё $ 4 млн — деятельность вне поля.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: