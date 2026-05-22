Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны»

Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны»
Комментарии

Бывший футболист «Баварии» и «Барселоны» Тьяго Алькантара покинул тренерский штаб команды. Это подтвердил главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик.

«Я рассказал тренерскому штабу и игрокам о своих отношениях с Тьяго. Когда я был помощником тренера в «Баварии», а затем стал главным тренером, одним из первых дел, которые мне пришлось сделать, было посадить Тьяго на скамейку запасных, и это оказалось непросто для нас обоих, потому что он был игроком мирового класса. Я немного изменил игровую философию, но его отношение, его менталитет и то, как он себя вел, были невероятными. И именно это я ценю в работе с ним. У него первоклассное отношение к делу, и он потрясающий. Он очень помог мне здесь, в «Барселоне», и за последние два года он был невероятен. Нам будет его не хватать, однако я понимаю, что у него свои планы, и это хорошо. Надеюсь, что он когда-нибудь вернётся, потому что нам нужны такие люди в этом деле», – приводит слова Флика Football Espana.

Тьяго Алькантара вошёл в тренерский штаб каталонского клуба в 2024 году. Специалист отвечал за тактическую работу с командой.

Материалы по теме
Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону
Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android