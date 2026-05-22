«Болезненное, но верное решение». Тухель — о невызове Палмера и Фодена в сборную на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение не включать полузащитников Коула Палмера («Челси»), Филипа Фодена («Манчестер Сити») и Моргана Гиббс-Уайта («Ноттингем Форест») в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Были сложные телефонные разговоры. В случае с некоторыми из них это просто вопрос позиции, связанный с необходимостью иметь сбалансированный состав, чтобы в нём не было пять футболистов, играющих «десятку». Даже если это было болезненно, я думаю, это было правильное решение для Англии», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

На чемпионате мира англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.

