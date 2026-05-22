FONBET организовал VIP-клиентам поездку на финал Лиги Европы

Букмекерская компания подарила участникам своей программы лояльности эксклюзивную поездку в Стамбул на финал Лиги Европы.

Участников тура ожидал не только просмотр решающего матча турнира из VIP-ложи стадиона «Бешикташ Парк», но и насыщенная культурная программа. Клиенты букмекера воспользовались перелётом бизнес-классом, персональным трансфером и индивидуальным сопровождением на протяжении всей поездки.

Также гости посетили исторические кварталы города с памятниками османской архитектуры, отдохнули на живописных пляжах, попробовали блюда высокой кухни и прокатились на яхте по Босфору.

В компании отмечают, что организация подобных поездок уже стала регулярной частью программы лояльности и помогает созданию уникального клиентского опыта.

20 мая «Астон Вилла» переиграла «Фрайбург» и стала чемпионом Лиги Европы – 2025/2026.