Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Стал известен первый клуб в тренерской карьере Андреса Иньесты

Стал известен первый клуб в тренерской карьере Андреса Иньесты
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста станет главным тренером «Галф Юнайтед» из ОАЭ. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, стороны согласовали условия сотрудничества, в ближайшее время договорённости будут закреплены официально.

Во времена игровой карьеры Андрес Иньеста выступал за «Барселону», в составе которой девять раз стал чемпионом Испании, а также взял шесть Кубков страны и шесть национальных Суперкубков. На международной арене футболист с каталонцами становился победителем Лиги чемпионов (четыре раза), Суперкубка УЕФА (дважды) и клубного чемпионата мира (трижды). Помимо этого, хавбек выступал за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс». Со сборной Испании Иньеста выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы (дважды).

«Галф Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ, на данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

