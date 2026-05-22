Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А
Комментарии

Наставник «Интера» Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Серии А. Об этом сообщает аккаунт чемпионата Италии в социальной сети X.

Румынский специалист возглавил миланский клуб в июне 2025 года. До этого экс-футболист чёрно-синих работал в молодёжных командах «нерадзурри» с 2018 по 2024 год, а позже был главным тренером «Пармы». По итогам нынешнего сезона наставник привёл команду к победе в чемпионате и Кубке Италии.

После 37-го тура «Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 13 очков.

Материалы по теме
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android