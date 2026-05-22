Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона в Серии А

Наставник «Интера» Кристиан Киву признан лучшим тренером сезона-2025/2026 в Серии А. Об этом сообщает аккаунт чемпионата Италии в социальной сети X.

Румынский специалист возглавил миланский клуб в июне 2025 года. До этого экс-футболист чёрно-синих работал в молодёжных командах «нерадзурри» с 2018 по 2024 год, а позже был главным тренером «Пармы». По итогам нынешнего сезона наставник привёл команду к победе в чемпионате и Кубке Италии.

После 37-го тура «Интер», ранее досрочно выигравший Серию А, с 86 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии. Отрыв от идущего вторым «Наполи» составляет 13 очков.