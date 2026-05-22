«Зенит» готов заплатить € 35 млн за полузащитника «Ботафого» Данило — Касагранде

«Зенит» готов предложить «Ботафого» € 35 млн за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в стан сине-бело-голубых. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Палмейрас» является командой, наиболее близкой к подписанию 25-летнего игрока. «Фламенго» также проявляет интерес к Данило.

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

