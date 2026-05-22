Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Давид Алаба покинет «Реал» по окончании сезона

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил об уходе 33-летнего защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона.

«Реал» Мадрид хочет выразить благодарность и всю свою любовь игроку, который был частью команды, ознаменовавшей один из самых успешных периодов в нашей истории.

«Реал» желает Давиду Алабе и его семье всего наилучшего на новом этапе их жизни. В эту субботу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» ему отдадут дань уважения в связи с заключительным матчем нашей команды в чемпионате», — написано в сообщении клуба.

Австрийский футболист выступает за «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба сыграл 131 встречу во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В «Реале» защитник два раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоёвывал Суперкубок Испании и брал Кубок страны.

