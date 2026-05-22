Впервые с 1986 года в заявке сборной Англии на чемпионат мира нет игроков «Ливерпуля»

В заявке сборной Англии на чемпионат мира — 2026 впервые с 1986 года нет ни одного футболиста «Ливерпуля». Об этом сообщает Opta Sport в социальной сети X.

За тур до конца сезона-2025/2026 мерсисайдцы с 59 очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии команда Арне Слота дошла до 1/4 финала, где уступила «Манчестер Сити» (0:4), в Кубке лиги «красные» остановились на стадии четвёртого раунда, где проиграли «Кристал Пэлас» (0:3), в матче за Суперкубок «Ливерпуль» также уступил «стекольщикам» (2:2, 2:3 пен.). В Лиге чемпионов мерсисайдцы участвовали до 1/4 финала, где проиграли «ПСЖ» (0:2, 0:2).

На чемпионате мира англичане сразятся в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы.