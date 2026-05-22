Криштиану Роналду за три года увеличил свой заработок с $ 136 млн до $ 300 млн

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду после 2023 года увеличил свой заработок с $ 136 млн до $ 300 млн до вычета налогов и комиссионных агентам. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, в 2024 году доход футболиста составил $ 260 млн, в 2025 – $ 275 млн. За последние 12 месяцев примерно $ 250 млн Роналду заработал по контракту с «Аль-Насром». Ещё $ 65 млн португалец получил от рекламных соглашений, выступлений, лицензирования, продажи памятных вещей и других коммерческих проектов.

Напомним, нападающий сборной Португалии перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» в 2023 году. В нынешнем сезоне Про-Лиги он провёл 30 встреч, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи, и впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии.