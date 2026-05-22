Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду за три года увеличил свой заработок с $ 136 млн до $ 300 млн

Криштиану Роналду за три года увеличил свой заработок с $ 136 млн до $ 300 млн
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду после 2023 года увеличил свой заработок с $ 136 млн до $ 300 млн до вычета налогов и комиссионных агентам. Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, в 2024 году доход футболиста составил $ 260 млн, в 2025 – $ 275 млн. За последние 12 месяцев примерно $ 250 млн Роналду заработал по контракту с «Аль-Насром». Ещё $ 65 млн португалец получил от рекламных соглашений, выступлений, лицензирования, продажи памятных вещей и других коммерческих проектов.

Напомним, нападающий сборной Португалии перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» в 2023 году. В нынешнем сезоне Про-Лиги он провёл 30 встреч, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи, и впервые выиграл чемпионат Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Как Роналду шёл к долгожданному чемпионству в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android