Сенников: сможет ли Батраков заиграть и выдержать конкуренцию в том же «ПСЖ»?

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Батракову пора принять новый вызов. Этим надо воспользоваться, если будет финансовое положение, которое всех устроит. Сам игрок замотивирован перейти в большой клуб. Но сможет ли он заиграть и выдержать конкуренцию в том же «ПСЖ»? Батраков сейчас на пике. Нет смысла ещё чего-то ждать. У нас был пример с Головиным, когда клуб всё сделал правильно и для себя, и для игрока», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

