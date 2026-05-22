В «Реале» высказались об уходе Давида Алабы из клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об уходе защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона.

«После ухода Давида Алабы к нему останется любовь всех мадридцев за его преданность, трудолюбие и культовый образ на нашем пути к 14-му трофею Лиги чемпионов (Алаба поднимает над головой стул, когда празднует трофеи клуба. — Прим. «Чемпионата»), символизирующий празднование победы, которая теперь является частью истории нашего клуба. «Реал» Мадрид всегда будет его домом», — написано в сообщении клуба.

Австрийский футболист выступает за «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба сыграл 131 встречу во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В «Реале» защитник два раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоёвывал Суперкубок Испании и брал Кубок страны.

