В «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Зенита» к Тюкавину

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин оценил слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.

— А Тюкавина не отдадите в «Зенит»?
— Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо? — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В прошедшем сезоне Тюкавин провёл за московский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Ранее СМИ сообщали, что в контракте Константина с «Динамо» прописана сумма отступных € 20 млн, но она доступна только европейским клубам. Для клубов Мир РПЛ в контракте Тюкавина не предусмотрены отступные.

