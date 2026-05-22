Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников рассказал, какие позиции надо усилить «Краснодару» в летнее трансферное окно

Сенников рассказал, какие позиции надо усилить «Краснодару» в летнее трансферное окно
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, какие позиции «Краснодару» стоить усилить в летнее трансферное окно.

«Краснодару» обязательно надо освежить состав. Двух-трёх футболистов надо взять, но чтобы они были топ-уровне. Возможно, стоит присмотреться к нашим ребятам. Тот же Кордоба не вечный. Ему уже 33 года. Не стоит думать, что он будет вытягивать все матчи. Тем более скоро чемпионат мира. Чтобы не провалить старт РПЛ, надо провести хорошую селекцию. За вратарскую линию можно быть спокойными, а в среднюю и в атаку нужны усиления», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Материалы по теме
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android