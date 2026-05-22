Сенников рассказал, какие позиции надо усилить «Краснодару» в летнее трансферное окно

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, какие позиции «Краснодару» стоить усилить в летнее трансферное окно.

«Краснодару» обязательно надо освежить состав. Двух-трёх футболистов надо взять, но чтобы они были топ-уровне. Возможно, стоит присмотреться к нашим ребятам. Тот же Кордоба не вечный. Ему уже 33 года. Не стоит думать, что он будет вытягивать все матчи. Тем более скоро чемпионат мира. Чтобы не провалить старт РПЛ, надо провести хорошую селекцию. За вратарскую линию можно быть спокойными, а в среднюю и в атаку нужны усиления», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.