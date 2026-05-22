«Заканчивается энергия». Гвардиола упомянул Клоппа, отвечая на вопрос об уходе из «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой уход из клуба по окончании сезона с тем, как Юрген Клопп покидал «Ливерпуль» в 2024 году. Немецкий специалист отмечал, что у него заканчивается энергия для работы.

«Я испытываю те же чувства, что были в случае ухода Юргена Клоппа. У меня заканчиваются силы. Я чувствую, что у меня не будет энергии, необходимой для игр каждые три дня, для борьбы за титулы, для того, чтобы каждый день работать с футболистами. Это длится уже 10 лет…» — приводит слова Гвардиолы аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

«Горожане» объявили об уходе Гвардиолы с поста главного тренера команды сегодня, 22 мая. Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 года.

