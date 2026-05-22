Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Заканчивается энергия». Гвардиола упомянул Клоппа, отвечая на вопрос об уходе из «Сити»

«Заканчивается энергия». Гвардиола упомянул Клоппа, отвечая на вопрос об уходе из «Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой уход из клуба по окончании сезона с тем, как Юрген Клопп покидал «Ливерпуль» в 2024 году. Немецкий специалист отмечал, что у него заканчивается энергия для работы.

«Я испытываю те же чувства, что были в случае ухода Юргена Клоппа. У меня заканчиваются силы. Я чувствую, что у меня не будет энергии, необходимой для игр каждые три дня, для борьбы за титулы, для того, чтобы каждый день работать с футболистами. Это длится уже 10 лет…» — приводит слова Гвардиолы аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

«Горожане» объявили об уходе Гвардиолы с поста главного тренера команды сегодня, 22 мая. Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 года.

Материалы по теме
Гвардиола — о Фергюсоне: уверен, для него «Сити» не «шумные соседи», а просто «соседи»

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android